Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Verão 2020 da FAE Centro Universitário. São mais de 20 cursos de graduação, ofertados nos campi da FAE em Curitiba, em Araucária e em São José dos Pinhais. As novidades do processo seletivo deste ano são os cursos semipresenciais nos campi da Região Metropolitana, a possibilidade de realizar a prova em 13 cidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e o curso de Negócios Digitais, no campus Curitiba, desenvolvido para atender às necessidades da geração Z e da era 4.0. As provas são agendadas e podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro de 2020. As inscrições custam R$ 30, para quem optar pelo campus Curitiba. Para a RMC e para as provas realizadas nas Unidades do Bom Jesus fora de Curitiba, é gratuita. Os interessados devem realizar inscrição on-line no fae.edu/vestibular. Para mais informações, basta enviar mensagem para vestibular@fae.edu ou para o WhatsApp (41) 99277-7200.

Negócios Digitais

O novo curso da FAE foi desenvolvido em parceria com empresas do ecossistema de inovação, muito bem posicionadas na era 4.0, sob a tutoria pedagógica da FAE. Inédito no Brasil na modalidade bacharelado, o curso segue o conceito de inovação aberta, um modelo considerado novo para o meio acadêmico. A intenção é dar ao aluno a oportunidade de abraçar as múltiplas oportunidades que o mundo atual oferece, pois ele é um combinado de prática com expertise acadêmica. Negócios Digitais oferece dupla graduação: o aluno que optar por esse curso, além desse diploma, também receberá o de Administração.

A nova graduação é baseada nas tendências globais que visam à formação integral do estudante, competências técnicas e comportamentais, com o desenvolvimento de digital e soft skills, atendendo aos anseios do mercado e da própria geração, que é digital e hiperconectada, mas que ao mesmo tempo necessita de desenvoltura para lidar de maneira multidisciplinar e ágil, com inteligência emocional, com grande capacidade de resolver problemas.

“Nós temos certeza de que formaremos um profissional 4.0, pois Negócios Digitais atingiu um modelo ideal porque considerou todas as partes envolvidas em sua concepção: mercado, aluno, cenário global e academia. O aluno mudou, o mercado mudou, o mundo evoluiu e o Ensino Superior precisa acompanhar, se atualizar e estar atento para agir com responsabilidade e flexibilidade. Os alunos da FAE são globais e estão prontos para abraçar a sua escolha”, explica o pró-reitor acadêmico Everton Drohomeretski. Ele ressalta ainda que, “os alunos criarão uma empresa real e digital durante o curso. É empreendedorismo na prática, é multidisciplinaridade e alta capacidade de resolução de problemas”, completa.

Provas nas Unidades do Bom Jesus

Em 2020, residentes em 13 cidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul poderão realizar o processo seletivo sem precisar se deslocar. A FAE levará a prova do vestibular para algumas Unidades do Bom Jesus presentes nas cidades participantes. A prova será realizada em apenas um dia, conforme calendário que segue abaixo. Todos os cursos ofertados em Curitiba e na Região Metropolitana estarão disponíveis. Os estudantes que optarem por essa modalidade estarão isentos da inscrição, que é gratuita, e ainda concorrerão a bolsas de estudo de 50% e 100%. O novo curso de Negócios Digitais, os cursos semipresenciais e os integrais de Direito, o Law Experience, e de Administração, o Management Experience Program (MEP), não se enquadram na política de bolsas.