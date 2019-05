Já estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da FAE. A Instituição oferece mais de uma dezena de opções de cursos, em Curitiba, em Araucária e em São José dos Pinhais, com centenas de vagas disponíveis. As provas são agendadas e os interessados devem realizar a inscrição pelo site www.fae.edu/vestibular. As novidades para esse processo seletivo ficam por conta da condição inédita de ingresso para as Engenharias e, também, para quem optar por antecipar a matrícula. Quanto antes o aluno garantir a vaga, maior a porcentagem de desconto.

Antecipação de matrícula – O aluno que garantir a vaga no campus Curitiba da FAE até 31 de maio pagará a primeira mensalidade com 30% de desconto; se a matrícula for efetivada entre 01 e 30/06, o desconto será de 20% e, se deixar para assegurar a vaga somente do dia primeiro de julho em diante, o desconto cai para 15%.

Nos campi São José dos Pinhais e Araucária, o desconto para a antecipação de matrícula é válido para todo o primeiro semestre de 2019. Ou seja: até 31/05, os estudantes que se matricularem na FAE da RMC garantirão 30% de desconto nas mensalidades do 1º semestre; aqueles que deixarem para o período de 01 até 30/06 terão 20% e os que deixarem para depois dessa data pagarão 15% a menos em todo o 1º semestre.

Engenharias – Os ingressantes de qualquer um dos três cursos de Engenharia, Elétrica, Mecânica e de Produção, em Curitiba e em Araucária, podem antecipar a entrada no Ensino Superior pagando 40% do valor da mensalidade, para cursar apenas duas disciplinas. No 2.º semestre, o aluno vai cursar quatro disciplinas, pagando 60% do valor da mensalidade. A partir do 3.º semestre, o estudante passa a cursar a grade integral do curso e pagará, portanto, o valor cheio. Não haverá processo seletivo de inverno para Engenharia Civil. Os estudantes que optarem pelos cursos de Engenharia também poderão contar com o benefício da antecipação de matrícula.

Parcelamento próprio – O Acreditar, modalidade de parcelamento exclusiva da FAE, está disponível para todos os cursos ofertados, em todos os campi. Ao adquiri-lo, o estudante poderá parcelar até 50% do valor da mensalidade. É importante ressaltar que o benefício do parcelamento próprio se estende também aos veteranos.

Enem – A FAE destina vagas para os estudantes que quiserem optar por utilizar a nota do Enem como forma de ingresso. Podem ser utilizadas as notas dos últimos cinco anos. Para essa modalidade, há uma condição especial, baseada na nota da redação: terão 15% de desconto nas mensalidades do 1º semestre de 2019, para os estudantes que atingiram de 500 a 700 pontos na redação; aos que tiraram entre 701 e 800, o desconto sobe para 20% e quem obteve pontuação acima de 801, 30%.

Os alunos que optarem por utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não terão de realizar a prova e estarão isentos da taxa de inscrição.

Para os candidatos de São José dos Pinhais e Araucária, a inscrição para prova agendada também é gratuita; candidatos do campus Curitiba pagam um valor de R$ 30. A data da prova pode ser escolhida conforme a disponibilidade do vestibulando. O nome dos aprovados será divulgado no site www.fae.edu/vestibular. O ano letivo inicia neste segundo semestre de 2019.