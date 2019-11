Um emoji de uma berinjela seguido por um de pêssego e gotinhas d’água em uma postagem no Facebook ou no Instagram pode fazer com que a publicação seja deletada das redes sociais.

Isso porque o Facebook deve começar a banir publicações e mensagens que contenham emojis ou sequências de emojis que possam ser interpretados, em contextos específicos, como sexuais.

A regra pode afetar o uso de emojis que representam a berinjela, a banana, o pêssego e gotas d’água, por exemplo. O entendimento também vale para publicações que utilizem objetos ou gravuras para esconder nudez ou atos sexuais.o de atividade não será considerado violação.

As atualizações publicadas em agosto também incluem pontos como oferecer ou pedir material pornográfico, incluindo o compartilhamento de links para sites que hospedem esses conteúdos. O entendimento também deve ser aplicado ao Instagram.