A indústria de celulose Bracell, que pertence ao grupo asiático RGE, afirmou nesta segunda-feira (29) que iniciou um investimento de R$ 7,5 bilhões na ampliação de uma fábrica da empresa em Lençóis Paulista, no centro-oeste de São Paulo.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da companhia, Pedro Stefanini, e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em cerimônia no palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira.

A Bracell, que já tem operação na Bahia, incorporou a planta paulista após aquisição da concorrente Lwarcel em outubro. A expansão já foi iniciada e está na fase de terraplanagem.

A previsão da empresa é que a construção empregue até 7.500 pessoas durante o pico a obra da fábrica, com média de 3.500 contratados até a conclusão do projeto, em 2021.

Quando estiver em operação, a planta terá sua capacidade instalada multiplicada em seis vezes, segundo Stefanini, e poderá produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose solúvel, que é utilizada como matéria-prima para a produção, por exemplo, de hastes de óculos, revestimento de remédios e de embutidos.

“A fábrica empregará 2.100 trabalhadores diretos. Hoje já temos 1.200 empregados a mais que o ano passado e temos 350 pessoas em treinamentos para o processo de construção”, disse o executivo.

O investimento deve ter impactos em 50 municípios paulistas, a maioria deles no centro-oeste do estado, segundo o governo Doria. Isso porque o aporte beneficia cidades que fornecem eucaliptos de florestas plantadas à Bracell, e que estão em até 200 km da indústria.

A construção deve empregar pessoas de municípios como Agudos, Areiópolis, Bauru, Pederneiras, São Manuel, Barra Bonita, Jaú e Igaraçu do Tietê, segundo o governo estadual.