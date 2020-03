Fábrica paranaense fecha contrato na Europa, apesar da pandemia

A Isoflex, com sede em Campo Magro, fabricante de artigos para papelaria e escritório, como organizadores e quadros de gestão visual, acaba de fechar contrato com a companhia nonagenária – fundada em 1930, na Alemanha – a Eichner, que tem forte presença no mercado europeu.

A Eichner distribuirá os produtos brasileiros em todo o continente, e com exportações já programadas que devem embarcar do Brasil ainda este mês.

De acordo com a diretora de marketing da Isoflex, Carolina Wolfart Hartmann, o novo contrato faz a empresa projetar um incremento de 30% em seu faturamento internacional. “A Eichner é um grande distribuidor de materiais de escritório. Atua fornecendo a grandes empresas, como Volskwagen, apenas para citar um exemplo”, salienta a executiva.

A parceria consolidada agora em março de 2020 teve início, na prática, no ano passado, explica a diretora de marketing. “O primeiro contato com a empresa foi na feira Paperworld, em Frankfurt – quando participamos pela primeira vez no evento de 2019. O acordo em si foi realizado na cidade de Coburg, onde fica a matriz da empresa alemã.”, anuncia Carolina Wolfart Hartmann.

“Durante 2019, a Eichner fez testes de mercado na Europa, com nossos produtos. Foram bem sucedidos e, agora, torna-se oficialmente distribuidor Isoflex no continente europeu”, anuncia Carolina Wolfart Hartmann.

A Isoflex exportará para a Eichner produtos da linha de organizadores de documentos. Escaninhos, organizadores para paredes e organizadores de mesa, com as mais diversas características e especificidades estão entre as três dezenas de itens que compõem a linha em questão.

A fabricante paranaense, com sede no município de Campo Magro, está no mercado há mais de 30 anos. Além da linha de organizadores de documentos, itens como pastas, displays e porta-folhas, integram seu portfólio quadros de gestão audiovisual e os chamados quadros “Kanban”, que atende a clientes das mais atividades econômicos e de todos os portes.

Cuidar de todos está na moda

A empresária Mari Abranches, que comanda a renomada loja Executiva Moda Feminina postou o aviso de que “nossa prioridade sempre será a saúde de nossa população. Por isso, nossa loja (Av. Marechal Deodoro, 630 – Loja 12 (Shopping Itália) e facebook.com/executivamodafeminina) estará fechada por tempo indeterminado. Continuaremos pertinho de vocês por nossas redes sociais. Fique em casa e cuide de sua família! Passaremos por essa fase juntos e o mais rápido possível”.

Na foto o jornalista Luiz Augusto Juk e Mari Abranches, em recente evento de entrega do “Troféu Mulher Simplesmente Mulher”, do Conselho da Mulher Empresária, da Associação Comercial do Paraná, que agora tem a coordenação de Albanir Fracaro. Mari também é uma das conselheiras daquele espaço, junto com outras dinâmicas empreendedoras curitibanas.

Momento pede cooperação e apoio

Para conter as proliferação do vírus, os bares da cidade foram fechados por medida de segurança. Porém, muitos deles trabalham com chope artesanal, que possui um prazo de validade bem menor que o da cerveja por não ser pasteurizado. Para minimizar os impactos da desaceleração repentina da demanda, as cervejarias artesanais Guerios, Evil Hops e Whatever se uniram à bares para tentarem se adaptar ao momento atual e evitar o desperdício.

“A mudança é inevitável. O segredo está em como lidamos com ela. Queremos continuar promovendo a cultura da cerveja artesanal local, criamos uma solução de entregar growlers por meio dos principais aplicativos de delivery. Em parceria com bares em diversos pontos, conseguimos atender toda Curitiba, evitando altas taxas de entrega e diminuindo o deslocamento dos entregadores na cidade”, explica Carolina Scheibe, sócia da cervejaria Whatever. Ainda é possível retirar o growler de cerveja artesanal em um estabelecimento que seja acessível sem precisar se locomover muito. Para mais informações siga o perfil da Cervejaria Whatever no Instagram https://www.instagram.com/p/B-AqhLJlwCP/

Empresária buscando alternativa

A Páscoa, principal período de vendas para a indústria do chocolate durante o ano, se transformou, em 2020, em um dos maiores desafios já encarados pelos setores. A empresária Andressa Candido comenta que a pandemia foi como um soco no estômago, pegando esses comércios em seu momento mais importante do ano. Atuando como Microempreendedora Individual, Andressa formalizou seu negócio há dois anos e vem sistematicamente desenvolvendo novos produtos para conquistar a clientela. Em 2019, ela lançou os corações de chocolate lapidados, com grande aceitação do público. Para 2020, a grande aposta são os ovos que simulam pedras preciosas. A expectativa de Andressa para a Páscoa desse ano era superar o resultado alcançado em 2019, quando a “Sabor de Marte” alcançou uma venda de aproximadamente R$ 17 mil. Com a determinação de restrição aos deslocamentos das pessoas, o foco da empresária agora é reduzir as perdas e – principalmente – encontrar novas alternativas para chegar ao cliente. Atento às necessidades específicas desses empreendedores, o Sebrae preparou um conjunto de sugestões que podem ser adotadas para reduzir as perdas com a pandemia do Coronavírus.

Cursos gratuitos para capacitar na quarentena

Com quase toda a população incentivada a ficar em casa, aproveitar o tempo para se especializar e se atualizar pode ser uma boa alternativa para quem antes não conseguia ter tempo. Principalmente para pequenos empresários e autônomos, o período de quarentena pode ser uma oportunidade de especialização e, consequentemente, ter melhores resultados financeiros pós pandemia. Confira uma seleção de cursos on-demand, sendo a maioria gratuitos, que podem ajudar nesse aspecto.

SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 12 cursos onlines gratuitos com certificação. Os temas são: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Logística de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Tecnologia da Informação e Comunicação. Todos os cursos dão certificado aos alunos. Conheça o curso clicando http://www.eadsenai.com.br/

VTX LAB

Plataforma on-demand 100% gratuita que capacita profissionais da área da beleza com foco em cabeleireiros iniciantes ou veteranos que buscam especialização. Quem deseja se especializar em Tricologia, Penteados (Módulos 1 e 2) e Cortes (Módulos 1 e 2), Visagismo e Escovação e Modelagem pode se inscrever na plataforma e assistir a todo o conteúdo online. A plataforma pode ser uma alternativa para profissionais autônomos, que querem se especializar em várias áreas para oferecer melhor atendimento aos clientes. https://www.bellizcompany.com.br/

UNESP

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) oferece o curso de Escrita em Língua Inglesa através do Ensino a Distância, que pode ajudar na carreira do aluno.

Conheça o curso clicando https://unespaberta.ead.unesp.br/

HARVARD

Uma das mais famosas instituições de ensino do mundo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, liberou mais de 100 cursos gratuitos em sua plataforma online para diversas áreas. Artes e Design, Ciências Sociais, História e Ciência Ambiental estão entre os cursos disponíveis. Esses cursos podem ser acessados diretamente no site da universidade. Vale ressaltar que todos os conteúdos são totalmente em inglês. Conheça o curso clicando http://www.edx.org/school

UDEMY

A rede abriu mais de 400 cursos gratuitos para quem deseja aprender técnicas básicas de informática. De Excel à aulas mais complexas, como programação para crianças com ferramenta do MIT. Os professores também liberaram os conteúdos de seus cursos gratuitamente para incentivar quem está em casa. Conheça o curso clicando https://www.udemy.com/

LIFELONG LEARNING DA PUCPR

A Slash Education – plataforma de lifelong learning da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) que oferece cursos de criatividade, empreendedorismo e soft skills – disponibilizou quatro cursos online para que o público possa aproveitar, de forma produtiva, o período de isolamento domiciliar indicado pelos órgãos da saúde.

Acesse o site da Slash Education : bit.ly/cursosgratuitosSlash.