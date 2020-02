Fábrica da Tirol será inaugurada em março de 2021, em Ipiranga

A Lacticínios Tirol confirmou em 2019 que iniciaria a construção de uma unidade na cidade de Ipiranga, na região dos Campos Gerais. O investimento total da fábrica chega à casa dos R$ 152 milhões, com apoio do Governo do Paraná, por meio do programa Paraná Competitivo. As obras civis iniciaram ainda no fim do ano passado, e a intenção da empresa é terminar esta etapa até o mês de novembro de 2020. Com isso, a inauguração está prevista para março de 2021. No momento, além das obras civis, estão em andamento outras frentes, como mecânica e elétrica, sempre com cronograma mantido.

Maicon Spada, gerente de produção da Lacticínios Tirol, justificou recentemente ao Jornal da Manhã os motivos pelos quais esse investimento foi ampliado – antes o estimado era de R$ 70 milhões. “O projeto inicial tinha um escopo menor do que o projeto de implantação aprovado. Optou-se por construir uma unidade produtiva maior, e com maior suporte a ampliação e diversificação de portfólio”, resumiu.

Com essa planta, a unidade terá capacidade inicial de processar 600 mil litros de leite por dia, além de suportar as ampliações de capacidades previstas nos primeiros anos de operação. “Todas as áreas foram projetadas para ampliações quando seja necessário”, reforçou o executivo. O local tem espaço para duplicar a produção e atingir 1,2 milhão de litros diários. Inicialmente, serão fabricados nesta unidade os leites longa vida UHT integral, semi e desnatado. A fábrica, contudo é facilmente ampliável para a produção de outros produtos lácteos..