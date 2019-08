O Extra preparou um Festival recheado de ofertas especiais para garantir tudo o que seu bebê precisa com muita economia, conforto e segurança na medida certa. O Festival Tudo para Bebê acontece em todas as lojas Extra do Brasil até 29 de agosto.

Durante o período do Festival, a rede conta com descontos e ofertas em diversos produtos voltados para os cuidados com o bebê, como itens para o banho e para diversão, roupinhas, cadeiras para alimentação, cadeiras para automóveis, bebê conforto, entre outros. Os produtos da linha bebê de Qualitá, marca exclusiva do Extra, por exemplo, terão 20% de desconto enquanto acontece o Festival.

E, ainda, fraldas, lenços umedecidos, perfumaria infantil e nutrição infantil podem ser parcelados em até seis vezes sem juros nos Cartões Extra.

Quem é cadastrado no programa de fidelidade Clube Extra, tem ainda mais vantagens, com descontos exclusivos e personalizados disponíveis no aplicativo, que é grátis e fácil de baixar, como 25% de desconto no composto Lácteo Milnutri Danone, 30% de desconto em todas as fraldas Pampers Confort Sec Pants e 25% de desconto na cadeira para automóveis Beline.