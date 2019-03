Exposição pode ser acessada no Google Arts & Culture

A partir desta quarta-feira (20), a exposição “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”, em cartaz no Museu Oscar Niemeyer (MON), poderá ser vista também virtualmente.

No ano passado, o MON passou a fazer parte da plataforma Google Arts & Culture, ao lado dos grandes museus do Brasil e do mundo. A ferramenta reúne conteúdos sobre arte e cultura, incluindo informações sobre museus, obras, artistas e exposições ao redor do mundo, o que permite que o usuário realize tours virtuais por esses espaços.

A mostra conta com uma seleção de 200 peças provenientes de mais de dez países asiáticos, que faz parte da coleção de três mil peças doadas ao Museu pelo embaixador Fausto Godoy, em 2018.

“O ingresso dessa importante exposição do MON na plataforma Google Arts & Culture é uma excelente maneira de permitir seu acesso imediato aos moradores dos 399 municípios paranaenses”, disse o secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Hudson José. “Isso está alinhado à nossa proposta de fazer com que a cultura e a informação cheguem rapidamente a todos os locais do Estado”, afirmou.

A chegada da coleção asiática ao acervo do MON o elevou ao patamar dos grandes museus internacionais. Segundo a diretora-presidente da instituição, Juliana Vosnika, o seu ingresso agora na plataforma Google Arts & Culture fará com que a exposição chegue a um público muito maior.

“Com essa ferramenta, alcançaremos especialmente os jovens, que seguindo uma tendência mundial já se interessam pela cultura asiática, e de onde estiverem poderão acessar peças raras e de grande valor simbólico originais de dez países”.

VISITA VIRTUAL – O Google Arts & Culture possui parcerias com mais de 1.800 museus e instituições culturais em todo o mundo e mais de 50 no Brasil, para que as pessoas, de qualquer lugar, possam explorar algumas das coleções de arte mais emblemáticas da história.