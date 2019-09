Um dos grandes artistas plásticos do Paraná em atividade, Fernando Velloso se reúne com a jovem fotógrafa Mariana Canet para uma exposição inédita. A mostra “As Fronteiras entre pintura e fotografia” tem abertura na galeria do Solar do Rosário no dia 18/9 (quarta-feira), às 18h30. Com curadoria de Fernando Bini e organização de Regina Casillo, foi criada especialmente para o Circuito de Galerias da Bienal Internacional de Curitiba. Fica em cartaz até 30 de setembro.

Prestes a completar 90 anos, Fernando Velloso expõe junto com Mariana Canet pela primeira vez. A jovem artista, por sua vez, iniciou na fotografia documental e desde 2012 se dedica à fotografia fine art. Ambos aliam conceitos da abstração em seus trabalhos, o que se torna ponto de partida para a exposição. Velloso, destacando a cor e construção do espaço na tela, Mariana com o conceito da macrofotografia. Segundo a galerista Regina Casillo, fundadora do Solar do Rosário e organizadora da mostra, “são artistas que aparentemente pertencem a dois mundos diferentes mas que estão unidos, sem dúvida, por uma forte conexão da arte como reflexão e sentido de vida.”

Exposição “As Fronteiras entre pintura e fotografia” no Solar do Rosário

Inauguração: 18 de setembro, quarta-feira

Horário: das 18h30 às 22h

Galeria aberta de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 19h, sábado das 10h às 13, domingo das 11h às 14h

Visitação gratuita

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4 – Centro Histórico – Curitiba

www.solardorosario.com.br