A largada da 2ª Corrida da Casa Militar será às 7 horas de domingo (26), em frente ao Palácio Iguaçu. Mas as atividades do evento já aconteceram nesta sexta-feira, até as 19 horas, e sábado, das 10 horas às 15 horas. Quem retira o kit para a corrida na sede do governo estadual é recebido com uma série de atividades organizadas pela Polícia Militar com a participação de empresas parceiras da corrida e outros órgãos do Governo do Estado.

“A ideia é valorizar a 2ª Corrida da Casa Militar, que tem cunho social, já que arrecadará agasalhos para doação a instituições sociais. Além disso, as atividades buscam mostrar as unidades da Polícia Militar, valorizar a corporação e aproximá-la cada vez mais da comunidade”, explicou o capitão Luiz Alexandre Murbach Soares, que integra a comissão de organização da 2ª Corrida da Casa Militar. Segundo ele, a iniciativa também faz com que as pessoas visitem e conheçam a sede do Governo do Estado”, disse.

No hall de entrada do Palácio Iguaçu, onde são entregues os kits, estão também presentes, com equipamentos e informações, unidades especiais da Polícia Militar, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e as companhias Comandos e Operações Especiais (COE), Companhia de Operação com Cães e Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone).

Também participam o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, com informações sobre a principal ação que desenvolve, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a à Violência (Proerd); o Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde; o Regimento de Cavalaria Coronel Dulcídio, com informações sobre a ecoterapia ofertada a crianças e adultos com deficiência. O público também pode conhecer o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que atua com aeronaves em operações policiais, serviço aeromédico e transporte de órgãos para transplante.

O Corpo de Bombeiros participa das atividades mostrando o trabalho de busca e salvamento aquático e terrestre. Além de uma unidade móvel, a corporação mostra as roupas e equipamentos especiais utilizados para ações como resgate em águas rápidas (inundações), soterramentos, busca de pessoas em matas, mergulho para resgate de vítima submersa.

ESPORTE – Mais de 3 mil pessoas vão participar da 2ª Corrida da Casa Militar. As provas são de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e kids, com chegada prevista também para o Palácio Iguaçu. Os atletas colaboram com a doação de agasalhos e cobertores, contribuindo com a campanha Corra para aquecer o inverno de quem precisa.

Além disso, parte do valor das inscrições foi destinada a duas instituições do Paraná – Escola de Recuperação e Integração da Criança Excepcional, em Campo Largo, e o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, de Curitiba. As instituições foram definidas pela primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa.