A exposição Araucárias traz obras dos artistas visuais Di Magalhães e Luiz Arthur Montes Ribeiro, trazendo abordagens estéticas diversificadas a respeito de temas que evocam as raízes paranistas, tendo como fio condutor a famosa árvore-símbolo do Paraná. A exposição nasceu do desejo dos artistas de referenciar as araucárias. Os artistas apresentam dez telas cada um, sendo a obra de Di Magalhães realizada no estilo paisagens acadêmicas e a de Luiz Arthur Montes Ribeiro no estilo contemporâneo, em uma linguagem própria e colorida.

Serviço:

EXPOSIÇÃO ARAUCÁRIAS

Artistas: Di Magalhães e Luiz Arthur Montes Ribeiro

Local: Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte

Endereço: Av. Vicente Machado, 160, cj. 43, Edifício Neudes Calixto

Exposição*: 10 de agosto a 10 de outubro de 2019; 5as e 6as, 14h às 19h30; sábados, 11h às 14h

* Agendar visitas pelos contatos: (41) 99920-7349 e galeriadearte@luizarthur.com.br

10 anos de Urban Arts

A empresária Catherine Braska, da Urban Arts Curitiba, recebeu clientes e parceiros para celebrar a primeira década de atividades da rede de galerias de arte Urban Arts Brasil. Durante o prestigiado evento, os convidados foram presenteados com um livro exclusivo, contando a trajetória de dez anos da marca.

Estilo cool nova-iorquino no lançamento Casa Trajano

Novo empreendimento da Incorporadora Stabilité, o edifício Casa Trajano está localizado no coração do centro histórico curitibano, na Rua Trajano Reis, 500. Traz a proposta de apartamentos compactos, com materiais que remetem ao industrial, valorizando a luz natural por meio de grandes janelas, assim como tubulações e estruturas aparentes. Assinado pela arquiteta Catherine Moro, o empreendimento tem nos fundos uma área verde e na fachada referências dos edifícios do Brooklyn, com seus casarões ecléticos, que vão de construções de estilo Art Déco até modernistas e contemporâneas. O empreendimento tem 65 unidades, entre estúdios e apartamentos de dois quartos, com metragens entre 23 e 49 m2 privativos e vaga de garagem opcional. “São cinco opções de plantas, uma delas voltada para o compartilhamento de moradia com quartos independentes e uma área comum central”, revela Catherine Moro. Com previsão de entrega para o segundo semestre de 2021, as unidades estão à venda a partir de R$ 190 mil. Informações: www.casatrajano.com.br.