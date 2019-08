As exportações de carne de frango do Brasil avançaram 5,8% entre janeiro e julho de 2019 na comparação anual, atingindo a marca de 2,433 milhões de toneladas, com impulso de compras da China, informou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Segundo comunicado da entidade, a receita com a venda das carnes, tanto in natura quanto processadas, somou 4,072 bilhões de reais no período, uma alta de 10,8% em relação ao mesmo momento do ano passado.

“O mercado internacional está aquecido, e os preços estão em alta. Novamente registramos valores médios acima de 1,7 mil dólares por tonelada. Apenas para efeito comparativo, a média de preços de 2018 foi de 1,6 mil dólares por tonelada”, disse o diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin.

Em julho, as exportações registraram uma retração de 16,4% em relação ao mesmo mês de 2018, para 387,6 mil toneladas vendidas, mas a ABPA destacou que a comparação possui distorções, já que julho do ano passado foi um mês atípico, de recuperação, após as reduzidas vendas de junho por conta da greve dos caminhoneiros.

“A média das exportações em volume e receita de 2019 supera o desempenho geral do ano anterior, o que é um indicativo positivo para o saldo final do ano”, afirmou o presidente da entidade, Francisco Turra.

A alta foi em grande parte puxada pela China, principal destino das exportações de carne de frango do Brasil, que apenas em julho adquiriu 15% a mais que no mesmo mês de 2018.

Com um grave surto de peste suína africana afetando seu rebanho de porcos, a China vem buscando diversificar as proteínas consumidas, o que abriu espaço para as maiores importações de carnes como a de frango.

(Por Gabriel Araujo)

Tags: Granjeiros

Fonte: Reuters