Os exportadores de café do Brasil embarcaram 3,19 milhões de sacas de 60 kg de café verde em maio, 114% a mais que em igual período do ano passado, conforme a grande oferta local permitiu um contínuo crescimento nos volumes mensais de exportação.

De acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), o país, maior produtor mundial, exportou 2,82 milhões de sacas de café arábica em maio, 95% acima de maio de 2018, enquanto os embarques de robusta saltaram mais de 700%, para 376.257 sacas.

Os números do Cecafé confirmam expectativa apontada pelos dados parciais da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), que indicaram que os embarques mais do que dobrariam em maio, ante o mesmo período do ano passado, quando as exportações foram prejudicadas pela baixa oferta e pelo impacto da greve dos caminhoneiros.

Fonte: Reuters

Foto: @JactoBrasil