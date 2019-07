No acumulado do primeiro semestre, o Brasil exportou 9,64 milhões de toneladas de milho, segundo maior volume para o período de toda a série histórica.

A boa demanda para o mercado externo manteve as cotações do cereal sustentadas, mesmo com a maior oferta (colheita da segunda safra).

Na primeira semana de julho, segundo levantamento da Scot Consultoria, em Campinas-SP, a saca de 60kg do milho ficou cotada, em média, em R$36,91.

Apesar da valorização de 0,4% frente a média do mês anterior, na comparação com o mesmo período do ano anterior o cereal teve desvalorização de 3,4%.

Em médio e longo prazos, a exportação em alta deve colaborar com preços mais sustentados para o cereal no mercado interno.

No mercado internacional, a redução da área destinada para o plantio do milho nos EUA deve colaborar com preços mais firmes no curto prazo.

