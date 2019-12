As exportações de milho do Brasil atingiram históricas 40,6 milhões de toneladas de janeiro até a primeira semana de dezembro, de acordo com dados do governo publicados nesta segunda-feira.

Os volumes exportados de milho em 2019 já configuram um recorde anual, com o país ampliando embarques diante de uma safra recorde, câmbio favorável e ganhando mercados dos Estados Unidos, maior exportador global, que foi atingido por problemas climáticos neste ano.

Na primeira semana de dezembro, os embarques tiveram ritmo diário de 323,4 mil toneladas, somando 1,6 milhão de toneladas, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Em 2018, quando a safra do segundo exportador global de milho quebrou, os embarques brasileiras somaram apenas 23,6 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados pelo governo à ocasião.

O volume exportado neste ano deverá deixar os estoques ajustados no início do ano, até a entrada da safra de verão, disseram especialistas à Reuters na semana passada, o que tem sustentado os preços do cereal no mercado interno.

Em termos nominais, os preços do milho no mercado interno atingiram recentemente os maiores níveis desde agosto de 2016, a cerca de 48 reais a saca de 60 kg, segundo indicador da Esalq/USP.

