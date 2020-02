Exportação de carne bovina em janeiro alcança 117 mil toneladas

As exportações de carne bovina “in natura” do Brasil alcançaram em janeiro 117 mil toneladas, com média diária de 5,3 mil toneladas e renderam US$ 576 milhões (22 dias úteis), com média diária de US$ 26,2 milhões. O preço médio da tonelada ficou em US$ 4.922,60.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (03) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços.

Na comparação com dezembro, houve baixa de 26,8% no valor médio diário da exportação, perda de 24,9% na quantidade média diária exportada e queda de 2,5% no preço. No entanto, na comparação com janeiro de 2019, houve ganho de 50% no valor médio diário, alta de 14,2% na quantidade média diária e ganho de 31,3% no preço médio.

Fonte: MDIC