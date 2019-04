“Poucos eventos do Brasil conseguiram chegar a sua 59ª edição, reunindo informações técnicas de alto nível, ambiente para negócios nas áreas de implementos, máquinas e animais, e ainda oferecendo lazer para a população com tanto sucesso.” A afirmação foi feita pelo presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Antonio Sampaio, compartilhada pelas autoridades presentes na abertura oficial da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2019, na ultima sexta-feira, dia 5 de abril, no Recinto Milton Alcover.

A Exposição de Londrina tem expectativa de atrair um público semelhante ao ano passado, em torno de 550 mil visitas. “Em volume de negociação, um incremento entre 5% e 10% será um excelente resultado”, considera o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio Sampaio. A movimentação geral registrada ano passado foi de R$ 684.000.000,00.

O evento contou com a participação do vice-governador Darci Piana, que iniciou seu discurso anunciando a renovação do Convênio 100 (Confaz), benefício que reduz ou isenta a base de cálculo do ICMS nas operações de vendas de insumos e produtos agrícolas. Piana elogiou a ExpoLondrina e citou que para ser competitivo o agronegócio precisa estabelecer um preço diferencial para aqueles que trabalham e produzem melhor. “Para resolver esse problema, precisamos ter um governo ativo que faz relações comerciais com mais países para abrir espaço comercial”, enfatizou Piana.

O secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), Norberto Ortigara, ressaltou que o governo trabalha na construção de soluções para a agricultura, principalmente na questão do solo e água. Ele salientou ainda que Governo do Paraná deve anunciar, neste mês de abril, um grande programa de incentivo ao uso de água na agricultura paranaense, com redução de custo para quem investe no setor.

O prefeito Marcelo Belinati destacou a importância da feira para o agronegócio e para a cidade, lembrando que o evento gera mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. “É uma das maiores feiras que gera emprego e renda”.

A solenidade contou com a participação de diversas autoridades, entre políticos e representantes de entidades e instituições. Também presentes ao evento, o secretário Estadual de Desenvolvimento, João Carlos Ortega, e o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça. Entre os deputados federais estavam Filipe Barros, Aroldo Martins, Luiza Canziani, Pedro Lupio e Boca Aberta. Também participaram os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Boca Aberta Junior, Soldado Ariano José, Tercílio Turini, Thiago Amaral, Cobra Repórter e Alexandre Amaro, entre outras autoridades, como vereadores e representantes do 33º. Batalhão de Infantaria Motorizado, de Cascavel e o 30º Batalhão de Infantaria Motorizado, de Apucarana. Os visitantes devem apresentar ingressos já no começo da manhã de sexta-feira. As bilheterias do Parque Ney Braga funcionarão das 9 às 23h59. Os valores para entrar no Parque são R$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia para a semana e nos fins de semana, R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia- entrada.

Lista de Shows

08/04 (2ª feira) – Jorge & Mateus

09/04 (3ª feira) – Ferrugem

10/04 (4ª feira) – Humberto & Ronaldo; Bruno & Marrone

11/04 (5ª feira) – Gustavo Lima

Dias 12, 13 e 14 (Sexta, Sábado e Domingo) – Rodeio ExpoLondrina