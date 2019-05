Nesta semana, o governador, o vice-governador Darci Piana, os secretários de Estado e diretores de autarquias irão despachar no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde se realiza a Expoingá. Ratinho Junior afirmou que o objetivo é dar mais agilidade no processo de receber as demandas da população e encaminhar para as áreas responsáveis.

“Queremos estar mais próximos, prestigiar a região e trazer toda a nossa equipe para tomar decisões e resolver os problemas. Agiliza muito todo o processo”, afirmou o governador.

É a terceira vez neste ano que a sede administrativa do governo estadual é levada para o interior. Em fevereiro, o governo foi transferido para Cascavel, no Oeste, durante o Show Rural. Em abril foi a vez de Londrina, no Norte, durante a ExpoLondrina. A meta é atender todas as regiões do Estado.

EXPOINGÁ ATÉ 19 DE MAIO – Nos próximos dois dias, além de atendimentos à população, a agenda do governo estadual na Expoingá inclui reunião com a diretoria da Sociedade Rural e lideranças do setor, encontro de secretariado, inauguração de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e de um espaço Meu Campinho.

Há também estações da Copel e da Sanepar para integrar o público das atividades de geração distribuída, mobilidade elétrica, captação de água nos mananciais, tratamento, reservação, até a coleta do esgoto, tratamento e destinação final para os corpos receptores.