Com agenda confirmada para dias 8 e 9 de maio, no Expo Unimed Curitiba, o Expo Turismo Paraná 2020 tem comercialização de estandes aberta. Segundo o presidente da ABAV-PR, Antonio Azevedo, “foi só anunciar informalmente que as vendas iriam começar que a procura já foi grande. Todos estão interessados na edição 2020, que ganhou novo nome, novas características e vem com muitas novidades”.

O evento, conhecido por ser o mais tradicional do turismo no Estado do Paraná, vai manter a montagem inovadora de estandes que utilizou na edição que comemorou seu Jubileu de Prata. Espaços interligados, sem divisórias, possibilitando a quem expõe e quem visita maior visibilidade e interação. “A vantagem de quem compra antes é na localização, que sem dúvida em alguns pontos é mais nobre”, salienta o presidente.

Estão sendo aguardadas no Expo Turismo Paraná 2020 presença de redes hoteleiras, companhias aéreas, operadores, consolidadoras, locadoras de veículos, destinos turísticos nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos, locadoras de veículos, seguradoras de viagens, órgãos oficiais do Turismo, prestadores de serviço do setor, veículos de comunicação, entre outros.

As empresas que entrarem em contato ainda este ano com a intenção de expor na Expo Turismo Paraná 2020, terão condições especiais. Interessados devem entrar em contato através do 41 3233 3411.

O Expo Turismo Paraná 2020 tem idealização, promoção e organização da ABAV-PR.

SERVIÇO

Expo Turismo Paraná 2020 – 26ª edição tem venda de estandes aberta

No Expo Unimed Curitiba – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Dias 8 e 9 de maio de 2020

Idealização, promoção e organização ABAV-PR

Assessoria.pr@abav.com.br

Mais informações e compra de espaço através do 41 3233 3411 e WhatsApp 41 99645-5543

Salão Paranaense de Turismo agora é Expo Turismo Paraná 2020

Depois de comemorar 25 anos em 2019, o Salão Paranaense de Turismo começa no ciclo em 2020, com novo nome e repleto de novidades. A mudança se deu através de estudos de uma empresa especializada em marketing e tem por objetivo modernizar o evento, através da geração de negócios e incremento de networking. A única coisa que não mudou, agora no Expo Turismo Paraná 2020, é o foco. Sempre voltado aos agentes de viagens e aos demais segmentos que compõem os verdadeiros elos da cadeia do turismo e desenvolvimento sustentável.