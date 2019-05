Quase todo mundo já sentiu uma dor muscular, também conhecida como mialgia, e pode variar de leve a extenuante. Embora muitas vezes desapareça em poucos dias, às vezes a dor pode durar meses e se desenvolver em todos os seguimentos e locais do corpo onde há musculo geralmente esquelético. Os locais mais comuns são o pescoço, as costas, pernas e até mesmo as mãos.

As causas mais comuns de dor muscular são a tensão, o estresse, o excesso nos treinos, prática esportiva e ferimentos leves. Este tipo de dor, geralmente, é localizada, afetando apenas a um ou mais grupos musculares de determinada região do corpo. Dor muscular sistêmica, o que você sente todo o seu corpo, é diferente. Mas também podemos verificar dores em todo o corpo, como resultado de uma infecção, uma doença ou um efeito secundário de uma medicação.

As causas mais comuns de dores musculares incluem:

– síndrome compartimental crônica

– síndrome da fadiga crônica

– dor muscular tardia (DMT)

– dermatomiosite

– fibromialgia

– hipotireoidismo (tireóide pouco ativa)

– influenza (gripe)

– doenças reumatológicas (exemplo: lúpus, doença de Lyme, polimialgia reumática)

– medicamentos (exemplo: estatinas)

– cãibras musculares

– tensão muscular ou sobrecarga

– síndrome de dor miofascial

– polimiosite e distonia

– rabdomiólise, uma condição potencialmente fatal em que as fibra musculares quebram e entram na corrente sanguínea

– infecções por estafilococos e vírus

DIAGNÓSTICO

Se você faz esportes, a causa geralmente é o despreparo/desequilíbrio muscular, erro de treinamento ou aumento súbito da carga e intensidade do mesmo. Basta procurar um profissional para analisar sua planilha de treinos e avaliar sua postura/gesto esportivo, mas fundamentalmente um bom check up médico sempre é importante, anualmente, para descartar as causas acima.

TRATAMENTO

Geralmente aliviamos as dores musculares com medidas simples e domiciliares mas as dores graves ou doenças sistêmicas muitas vezes requerem cuidados médicos. Obter cuidados imediatos se você tiver dor muscular com:

– dificuldade em respirar ou tonturas

– fraqueza muscular extrema

– febre alta e rigidez do pescoço

– associado a picada de inseto/animal peçonhento

– dores musculares, nas panturrilhas, que ocorre com o exercício e logo a seguir as deixam duras (empastadas)

– sinais de infecção, tais como vermelhidão e inchaço, em torno de um músculo dolorido

– depois de começar a tomar ou aumentar a dose de um medicamento – particularmente as estatinas, que são usados para controlar o colesterol

Cuidados básicos ao sentir uma dor muscular leve. Usamos o método PRICE:

P (protection) Proteja/imobilize a área lesionada

R (rest) Faça uma pausa de suas atividades esportivas

I (Ice). Coloque um saco de gelo na área dolorida por 15 a 20 minutos, três vezes por dia ( use sempre proteção)

C (Compresion). Use uma bandagem ou faixa crepe de compressão para reduzir o inchaço-edema

E (Elevation). Eleve a área afetada acima da linha do coração para ajudar a reduzir o inchaço- edema

Ana Paula Simões é Professora Instrutora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Medicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte; e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.