Ex-presidente americano Barack Obama dará palestra em SP em maio

O ex-presidente americano Barack Obama participará de um evento sobre economia e negócios digitais em São Paulo no fim de maio, anunciaram nesta segunda-feira (18) os organizadores do encontro.

A palestra está marcada para às 11h30 do dia 30 de maio no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado na zona sul de São Paulo, e os ingressos já estão a venda.

Na ocasião, Obama fará o discurso de abertura do evento realizado pela VTEX, empresa de tecnologia brasileira especializada em computação em nuvem para o comércio eletrônico.

Foi a própria companhia que anunciou que o ex-presidente virá ao Brasil para participar do evento.

Voltado para empresas do setor e pessoas que trabalham na área, o evento tem previsão de reunir 15 mil visitantes durante dois dias -ele continua no dia 31.

Por questões de segurança, o restante da agenda do ex-presidente na cidade não será divulgado com antecedência. Não há detalhes ainda de quais temas serão tratados em seu discurso, mas o mote do evento é como as empresas brasileiras podem ampliar sua atuação na área digital.

O ingresso mais barato para os dois dias de evento sai por R$ 690, mas para garantir um lugar na palestra de Obama é necessário pagar mais R$ 350. Já a entrada mais cara, de R$ 2.500, já dá acesso ao discurso do americano.

Será a segunda visita de Obama ao país após deixar a Casa Branca. Em outubro de 2017 ele deu uma palestra em um evento fechado, também em São Paulo.

O democrata também visitou o Brasil em março de 2011, ainda durante seu primeiro mandato como presidente americano. Na ocasião, foi ao Rio e a Brasília.