A Internacional School of Curitiba sediou entre os dias 23 a 24 de novembro a Clínica de Basquete Social e o ex atleta da NBA Basketball Rafael Araujo, mais conhecido como BABBY, esteve presente durante o evento realizado em Curitiba. Promovido pelo Basquete Curitiba as duas quadras da Arena WildCats tiveram a participação dentro de quadra de diversas crianças de 12 a 16 anos, juntos de professores, familiares e amigos.

O Rafael Babby assistiu os atletas e também foi um dos “COUCHES”. Participou de treino especializado de defesa e ataque, entregou medalhas aos premiados e representou a Escolinha do Babby, uma das patrocinadoras do evento. Mike Dunn, um dos mais importantes treinadores americanos, focado num dos fundamentos mais decisivos do basquete: o arremesso. E, o professor Adair Rocha, responsável pelo Basquete de Cadeirantes da Associação Viver Mais estiveram presentes.

De acordo com a organização da clinica formada por um grupo de forças do esporte, de técnicos e dirigentes que contou com a cooperação de diversos pais que apoiam e praticam esportes, o objetivo principal da Clínica é arrecadar fundos para o projeto de basquete de cadeira de rodas da Associação Viver Mais!

Serviço:

Conheça a Associação Viver Mais, clique no link: http://vivermais.esp.br/site/