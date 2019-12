A ex-Miss Universo Olivia Culpo comprou uma mansão de 477 m² no distrito de Encino, na Califórnia. A informação foi dada pela revista norte-americana Variety, que diz que a miss investiu US$ 3,5 milhões no imóvel.

A mansão tem cinco quartos e banheiros, cozinha gourmet, sala de estar com lareira e piscina. O acabamento da casa é quase todo em madeira, e há sistema de segurança tecnológico, que funciona de forma remota através de smartphones.

Olivia Culpo foi a Miss Universo 2012. Na última semana, a representante da África do Sul, Zozibini Tunzi, 25, foi eleita a Miss Universo 2019, levando para seu país a terceira coroa do concurso.

Negra e de cabelos curtíssimos, ela impactou pelo discurso coerente e pela elegância. “A sociedade foi programada durante muito tempo para não ver a beleza negra. Mas agora estamos entrando em um tempo em que finalmente as mulheres como eu podem saber que somos bonitas”, disse ela.

Especialistas consultados pelo F5 acertaram quando analisaram que uma mulher negra poderia vencer este ano, uma vez que a última negra coroada foi a angolana Leila Lopes, em 2011.



“Eu cresci em um mundo onde mulheres como eu, com a minha pele e meu cabelo, nunca foram consideradas bonitas. Já chegou a hora de parar com isso. Eu quero que crianças olhem pra mim e vejam os seus rostos refletidos no meu”, respondeu Tunzi ao final, quando questionada sobre qual seria sua principal atuação caso vencesse. O show da final aconteceu em Atlanta (EUA) e contou com um total de 90 misses.