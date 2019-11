As instituições de ensino superior do Estado homenagearam na segunda-feira (11), no Palácio Iguaçu, o ex-governador Paulo Pimentel, dentro das comemorações pelos 50 das universidades de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e Ponta Grossa (UEPG). Elas foram criadas em 6 de novembro de 1969 pela Lei Estadual nº 6.034, sancionada pelo então governador Paulo Pimentel (1966-1971). Em cinco décadas, formaram 200 mil profissionais.

Pimentel recebeu placa e troféu em reconhecimento à iniciativa. A homenagem foi prestada durante o lançamento do livro “Vim, Vi, Venci”, sobre vida e trajetória do ex-governador. “O meu sonho era levar o ensino superior para o Interior, e esse sonho se concretizou”, afirmou o ex-governador.

O evento foi no Salão de Atos do Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, de representantes do Governo do Estado, do superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bone; e reitores das sete universidades estaduais, incluindo Sérgio Carvalho (UEL); Miguel Sanches Neto (UEPG); e Julio César Damasceno (UEM), lideranças de diversos setores, amigos e familiares.