Ex-chefe da Casa Militar de Dilma toma posse como Estado-Maior do Exército

O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou nesta quinta-feira (26), o general Marcos Antonio Amaro dos Santos para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, o segundo posto mais importante na hierarquia da corporação.

A nomeação do general Amaro, substitui Walter Souza Braga Netto, que no mês passado assumiu o posto de ministro-chefe da Casa Civil, que passou à reserva. A informação vem da revista Exame.

Amaro foi secretário de segurança pessoal e chefe da Casa Militar da ex-presidente Dilma Rousseff. Até ontem, exercia o cargo de chefe do Comando Militar do Sudeste, a que foi alçado depois que o general Luiz Eduardo Ramos deixou o posto para ser ministro da Secretaria de Governo, despachando no Palácio do Planalto.

Para o lugar de Amaro no Sudeste, Bolsonaro nomeou o general Eduardo Antonio Fernandes, que era o subcomandante logístico do Exército. Bolsonaro também escolheu o general Valério Stumpf Trindade para o Comando Militar do Sul. Ele entra no lugar do general Geraldo Antonio Miotto, que deve passar à reserva. Próximo de Bolsonaro, Miotto chegou a ser cotado para assumir a Casa Civil, quando o presidente já tendia a escolher um general para o lugar de Onyx Lorenzoni. Outra troca no alto escalão do Exército ocorreu no Comando Militar do Oeste, que será chefiado pelo general Fernando Sant’ana Soares e Silva. Ao todo, Bolsonaro mexeu hoje em 30 postos de comando do Exército. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União.