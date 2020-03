EVITEM PROCURAR O RG – coronavírus

O Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) continuará normalmente prestando os serviços de identificação civil nos Postos de Identificação, nada irá mudar com o sistema de agendamento.

Em virtude das orientações do Ministério da Saúde, pedimos à população que verifique a real necessidade de fazer a Carteira de Identidade pois, diariamente o número de pessoas que ficam juntas nos postos de identificação é muito grande, informa o site do Instituto.

Verifique se é URGENTE você fazer o RG agora, evitando assim ficar exposto a um ambiente fechado com aglomeração de pessoas.

O delegado Marcus Michelotto, Diretor do IIPR orienta, “as pessoas que não têm urgência para ter a Carteira de Identidade, não procurem os postos de identificação nesse momento, até que novas diretrizes do Ministério da Saúde sejam prescritas a respeito dessa situação divulgada pela OMS.”

2ª VIA RÁPIDA – NÃO PRECISA AGENDAR, TUDO É FEITO ONLINE

Para solicitar a 2ª Via Rápida o próprio sistema confirmará se o RG pode ou não utilizar esse serviço. Veja aqui

Importante

Não será possível alterar os dados ou imagens no documento, será utilizada a foto, assinatura e impressão digital do último documento expedido no Paraná (RG do IIPR ou Habilitação do DETRAN/PR).

Leia a nota completa: www.institutodeidentificacao.pr.gov.br