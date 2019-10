A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep/PR), por meio do Centro Internacional de Negócios, realiza o evento Matchmaking com a Europa: setor alimentos e bebidas, em parceria com os cluster de alimentos Clusaga (Espanha), Vitagora (França), Valorial (França) e FoodValey (Países Baixos) – participantes dos projeto New Frontiers in Food Fast Forward (NF4). Será dia 7 de novembro, no Campus da Indústria, em Curitiba. O público-alvo são as empresas, órgãos e instituições do governo, Universidades, institutos de pesquisa, distribuidores e importadores do setor de alimentos e bebidas.

O encontro será composto de três sessões, sendo a primeira a abertura institucional. A sessão de apresentações versará sobre os clusters e cada empresa estrangeira terá até um minuto para expor seus interesses. A sessão de negócios será a oportunidade para estabelecimento do contato direto com cada empresa estrangeira.

Mesas compartilhadas – As sessões de negócios serão em mesas compartilhadas com indicação do nome de cada empresa estrangeira. Atenção: as reuniões bilaterais serão predominantemente em inglês e não haverá tradução para o português. É importante que os participantes das reuniões tenham capacidade de tomada de decisão para que o encontro gere negócios efetivos.

Os clusters de alimentos Clusaga (Espanha), Vitagora (França), Valorial (França) e FoodValey (Países Baixos) visam identificar parceiros de negócios para suas empresas-membro em três cadeias de valor da indústria de alimentos: alimentos processados, produtos alimentares saudáveis e nutricionais e alimentos conectados (combinação de alimentos e serviços de tecnologia da informação).

Mais informações – Mais informações com o Centro Internacional de Negócios (41 3271-9340 / internacional@fiepr.org.br). (Fiep). O link para inscrições é: http://abre.ai/b2balimentos.