Alunos que frequentam aulas de circo na Academia Wfit, do Cabral, participam do evento Nossa Caminhada, que acontece às 20 horas do próximo dia 14 de setembro, no Teatro Positivo (pequeno auditório), em Curitiba. Trata-se de uma excelente oportunidade de reviver a magia das acrobacias circenses, que encantam crianças de todas as idades, argumenta a organizadora do espetáculo, Francielle Paredes, acrescentando que também haverá a apresentação de praticantes da academia Cia. Athletica. Ela informa que ingressos devem ser adquiridos a 50 reais na própria Wfit (Av. Paraná, 219) e na Cia. Athetica do Shopping Barigui (G6).