De 19 a 24 de setembro, São Paulo será a capital náutica da América Latina com a 22ª edição do São Paulo Boat Show, que será realizado no Centro de Convenções São Paulo Expo e proporcionará aos visitantes a oportunidade de conhecer os principais lançamentos do setor – como iates, lanchas, motos aquáticas, infláveis, caiaques, motores e equipamentos. A organização do evento espera superar 30 mil visitantes e a marca de 250 embarcações comercializadas da edição anterior que juntas somaram valor aproximado de R$ 155 milhões.

Este ano, o São Paulo Boat Show reunirá todos os setores que ganham com o crescimento do mercado náutico, como o turismo e os esportes aquáticos. Em paralelo será realizado o Padi Dive Festival que tem como objetivo principal promover e movimentar a indústria do mergulho recreativo, apresentando novidades, tendências, notícias, equipamentos, serviços e dicas a todos os visitantes e entusiastas.

Outro segmento do Boat Show será a segunda edição do Destinos Náuticos, com apresentação de novos roteiros de viagens. O mercado de turismo também se reunirá em torno do 5º Congresso Internacional Náutica, com os principais especialistas do setor para tratar das necessidades de infraestrutura náutica no Brasil.

Na área do Festival, os visitantes vão poder experimentar gratuitamente como é mergulhar no Discover Scuba Diving. A iniciativa contará com instrutores e equipamentos gratuitos para os interessados. Além disso, o espaço contará com um Oceanário e a presença de ONGs de Proteção Ambiental. Haverá ainda palestra sobre os diversos aspectos do mergulho com especialistas sobre o tema. O evento também abre espaço para o mercado de alto padrão no Espaço dos Desejos, com os lançamentos dos produtos mais cobiçados do mercado do luxo: do relógio ao helicóptero.

Outra novidade será a Mostra Tesouros Náuticos, uma área reservada para a exposição de cerca de 20 embarcações clássicas – ente lanchas e veleiros – construídas em madeira e restauradas.