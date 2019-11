A universidade empreendedora, as melhores práticas no segmento da educação superior e seus impactos para a gestão financeira serão discutidos no XII Fórum dos Executivos Financeiros para as Instituições de Ensino Privadas do Brasil (FinancIES), que acontecerá de 20 a 22 de novembro de 2019, na Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) de Curitiba, no Paraná.

Nesta edição a programação traz uma mesa redonda reunindo Diretores Financeiros de seis Sociedades Anônimas com ações na bolsa de valores do Brasil e Estados Unidos, painéis inéditos sobre o mercado atual da educação superior e o futuro do FIES, além da presença de EduTech’s e pessoas que pensam em soluções financeiras por meio de startups para as Instituições de Ensino Superior (IES).

Além do tema central, educação empreendedora, com uma visão sistêmica de como a instituição pode se reinventar a cada dia, o Fórum vai abordar captação, retenção, cenário, mercado, economia e governança, com membros de conselhos de administração.

Os interessados em participar do FinancIES devem acessar o site www.financies.com.br.