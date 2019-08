Com a proposta de apresentar ambientes modernos que ofereçam o melhor custo benefício, a Morar Mais por Menos Rio de Janeiro chega à 16ª edição. A Lorenzetti fornece mais uma vez, com exclusividade, cubas e metais para a composição dos projetos da mostra. O evento até 22 de setembro, na CasaShopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesse ano, a mostra fluminense apresenta 60 ambientes – entre espaços residenciais e comerciais, restaurante-adega e lojinhas – projetados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas. O desafio dos profissionais participantes continua sendo destacar soluções de arquitetura de interiores e decoração chiques, mas de custo acessível. A novidade desta 16ª edição fica por conta da Morar Mais Mini, uma ala inteira da mostra que reunirá espaços infantis como fonte de inspiração para casais.

Um dos destaques da mostra é o ambiente Mini Apartamento Millennial, assinado pelos profissionais David Luiz, Juliana Drumond e Jéssyca Mendes. O espaço foi pensado para a geração Y, formada por jovens conectados ao mundo, muito exigentes e que são uma das maiores forças de consumo do design inteligente e personalizado.

O moderno misturador monocomando LorenLike Black para cozinha foi escolhido para a composição do projeto. O acabamento fosco garante sensibilidade e visual ousado e suas funcionalidades conferem a praticidade que todo público antenado busca em áreas como wine bar ou varanda gourmet, por exemplo.

“A partir da proposta do “chique que cabe no bolso”, que reúne tecnologia, inovação, design inovador e preço acessível, a Lorenzetti reforça a sua identificação com o principal objetivo da Morar Mais Por Menos Rio de Janeiro, que é a decoração de qualidade, com design e sustentabilidade, de maneira acessível à população”, conclui Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.