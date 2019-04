A Brazil Conference at Harvard & MIT 2019 ocorre em tempos de discussões acaloradas sobre os rumos do país para os próximos anos. Brasileiros que estudam em terras norte-americanas organizam anualmente o evento que, só ano passado, mobilizou mais de 600 participantes e mais de uma centena de palestrantes. Este ano a organização lança um novo lema: #JuntosSomos+.

“Porque o Brasil somos nós: brasileiros. Porque só nós podemos, juntos, determinar o que queremos ser daqui em diante. Já avançamos muito ao longo da história, e podemos ser mais. Nós acreditamos. E você?”, essa é chamada para uma imersão em debates que promovem o Brasil no exterior nos dias 5, 6 e 7 de abril, em Boston, nos Estados Unidos. Figuras políticas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os candidatos à presidência nas últimas eleições, Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Henrique Meirelles, e o atual vice-presidente, General Hamilton Mourão, têm palestras confirmadas. Nomes como Luciano Huck, apresentador de TV, Jout Jout, youtuber, Mike Krieyer, co-fundador do Instagram, e até Pelé também participarão do evento.

Investimento

Uma movimentação dessa magnitude não poderia ser realizada sem os seus mais de 20 patrocinadores, que fomentam o desenvolvimento do Brasil. “Investir no encontro com líderes e representantes brasileiros em um local tão bem reconhecido, para que se debatam medidas para o nosso futuro como nação é muito gratificante. Esses jovens irão mudar o páis”, afirma Roberto Vilela, presidente da RV Ímola, patrocinadora platinum do evento.