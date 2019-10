O vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, participou ontem (12), em frente ao Palácio Iguaçu, da ação beneficente em apoio à luta contra o câncer de mama e para arrecadação de recursos ao Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba.

Sete hotéis lotados, visitantes de 14 estados, 5000 motoqueiros em Curitiba estiveram presentes no evento Harley Davidson e Hard Rock Café em benefício do “Outubro Rosa” e do futuro Hospital Infantil de Câncer Erastinho – anexo do Hospital Erasto Gaertner.

Piana e o secretário de Justiça, Família e Cidadania do Paraná, Ney Leprevost, acompanhados de suas esposas, familiares e amigos, representaram o Governo do Paraná no encontro dos harleyros no Centro Cívico. “Eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos por esse trabalho lindo. Quero dizer a vocês que o governador Ratinho Junior e a sua esposa Luciana Massa, criadora do Paraná Rosa, apoiam esse evento e estão também muito felizes com esse resultado”, disse Leprevost aos presentes.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, destacou: “O Erasto é um centro de excelência no tratamento de câncer, doença que o Outubro Rosa combate. O evento de solidariedade erguendo a saúde pública e a do Hospital Erastinho enche de conforto e alegria o meu coração de prefeito e o grande coração de Curitiba”.

O Outubro Rosa Curitiba 2019 atingiu a impressionante marca de R$ 1,8 milhão de reais em doações para a construção do primeiro hospital oncopediátrico do sul do país. A expectativa é que quando concluída, no final de 2019, a nova ala amplie de 20 para 39 o número de leitos infantojuvenis, permitindo o atendimento de 300 novos casos por ano.

por Mark Grassi com fotos da vice governadoria e informações da SMCS, justiça.pr