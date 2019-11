Promovido pela empresa Gateware no dia 05/12, em Curitiba, WOMAN on TOP trará palestras e mesa redonda com mulheres que se destacam em seus mercados de atuação

A presença de mulheres em cargos de gestão está entre os assuntos mais debatidos do mundo corporativo e o Brasil já começa a ganhar destaque em relação a esse tema. O Ministério da Economia aponta que as mulheres ocupam 43,8% dos cargos de gestão do país nas áreas de administração pública e no setor de serviços, o décimo lugar em um ranking mundial sobre o assunto. A presença de mulheres em cargos de liderança também representa resultados 20% melhores para as empresas, segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Para debater o potencial de crescimento das empresas e as oportunidades e desafios para as líderes femininas no mundo corporativo, a empresa curitibana de tecnologia Gateware promoverá, no dia 5 de dezembro, na sede da empresa, o evento gratuito WOMAN on TOP.

O encontro vai reunir algumas das mulheres que se destacam na liderança de equipes em diferentes segmentos de atuação. Estarão entre as palestrantes nomes como Milena Seabra, diretora corporativa da GRPCOM, e Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba e coordenadora do projeto do Vale do Pinhão.

“Queremos levar exemplos de mulheres que superaram desafios e hoje são reconhecidas pelo trabalho que fazem. A participação feminina no mercado de trabalho e nos cargos de liderança é cada vez mais crescente e queremos inspirar essas mulheres a alcançarem seus sonhos profissionais”, explicou a diretora de operações da Gateware, Niviani Rudek.

Os participantes também poderão conferir uma mesa redonda composta por Andrea Gauté, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Débora Kretzer, recrutadora da EBANX, Lorenna Oliveira, especialista em Recursos Humanos da Electrolux, e Andie Linhares, especialista em estratégias digitais da Prefeitura Municipal de Curitiba. O debate será mediado por Niviani Rudek.

A Gateware é uma empresa especializada em gestão de projetos e criação de softwares sediada em Curitiba e com operações em São Paulo que vem dobrando o seu faturamento ano a ano. Na empresa, as mulheres são maioria nos cargos de gestão (4 contra 2 homens). Além disso, quase metade do total de colaboradores é do sexo feminino, números incomuns para o mercado de tecnologia. Segundo Niviani, contar com a diversidade em todos os âmbitos da empresa, inclusive na liderança, é essencial para um trabalho mais produtivo.

“O olhar clínico e detalhista dentro de uma estratégia prevendo as consequências das decisões que serão tomadas é uma característica marcante das mulheres em cargos de liderança. Isso faz com que todo o processo se torne mais produtivo e com que os resultados sejam alcançados mais rapidamente. Contar com essas competências é essencial para cada empresa”, explica ela.

Para participar é preciso se inscrever por meio do link. A participação é gratuita. As inscrições são gratuitas. Para participar basta trazer produtos de higiene pessoal femininos (sabonete, shampoo, condicionador e absorventes) que serão doados a mulheres em situação de rua, através de parcerias com ONGs. Ao todo serão disponibilizadas 60 vagas.