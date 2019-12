UOL/FOLHAPRESS – O sorteio da Eurocopa que foi realizado neste sábado (30) em Bucareste, na Romênia, colocou os dois últimos campeões do mundo e atual campeão do torneiro na mesma chave. Alemanha, França e Portugal realizaram o duelo pelo Grupo F.

Ainda para completar a chave, falta o vencedor dos playoffs da repescagem entre Bulgária, Hungria ou Islândia (se a Romênia for eliminada) ou vencedor do grupo D da repescagem entre Geórgia, Bielorrússia, Macedônia do Norte e Kosovo.

No aniversário do 60º aniversário do torneio, os 51 jogos serão disputados pela primeira vez na história em 12 cidades de 12 países do continente. Serão eles, Roma, Baku, São Petersburgo, Copenhague, Amsterdã, Bucareste, Bilbao, Dublim, Munique, Budapeste, Glasgow e Londres. A capital inglesa vai receber as semifinais e a final, no dia 12 de julho.

Na abertura do torneio, no dia 12 de junho, Turquia e Itália fazem o primeiro jogo em Roma, pelo Grupo A, que já tem a chave definido com País de Gales e Suíça.

Resultado do sorteio da fase final da Eurocopa-2020:

– Grupo A (Roma e Baku):

Turquia

Itália

País de Gales

Suíça

– Grupo B (Copenhague e São Petersburgo):

Dinamarca

Finlândia

Bélgica

Rússia

– Grupo C (Amsterdã e Bucareste):

Holanda

Ucrânia

Áustria

Romênia (se conseguir se classificar) ou vencedor da repescagem D entre Geórgia, Bielorrússia, Macedônia do Norte e Kosovo

– Grupo D (Londres e Glasgow):

Inglaterra

Croácia

Vencedor da repescagem C entre Noruega, Sérvia, Escócia e Israel

República Tcheca

– Grupo E (Bilbao e Dublim):

Espanha

Suécia

Polônia

Vencedor do grupo B da repescagem entre Bósnia, Irlanda do Norte, Eslováquia e Irlanda

– Grupo F (Munique e Budapeste):

Bulgária, Hungria ou Islândia (se a Romênia for eliminada) ou vencedor do grupo D da repescagem entre Geórgia, Bielorrússia, Macedônia do Norte e Kosovo

Portugal

França

Alemanha

Se classificam para as oitavas de final os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros.