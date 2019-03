EUA oferecem US$1 mi por informações sobre filho de Bin Laden

O governo dos Estados Unidos anunciou que está oferecendo uma recompensa de um milhão de dólares por informações que possibilitem a detenção do filho do terrorista Osama bin Laden, Hamza bin Laden.

Especulações sobre o paradeiro de Hamza bin Laden, que tem por volta de 30 anos, têm corrido há anos. Sua localização exata é desconhecida. Há relatos de que ele poderia estar vivendo no Paquistão, no Afeganistão, na Síria ou ainda estar em prisão domiciliar no Irã.

“Hamza bin Laden é o filho do antigo líder da Al Qaeda Osama bin Laden e está crescendo para a posição de líder na rede”, disse um comunicado do Departamento de Estado dos EUA. A quantia de um milhão de dólares foi oferecida em troca de informações que possam levar à sua localização em qualquer país. Ainda segundo o comunicado, “desde pelo menos agosto de 2015, Hamza bin Laden tem publicado mensagens de áudio e vídeo na internet pedindo ataques aos Estados Unidos e seus aliados ocidentais” para vingar a morte do seu pai.

O secretário-adjunto para Segurança Diplomática dos EUA, Michael Evanoff, afirmou que Osama, morto em maio de 2011, passou anos preparando Hamza para assumir a liderança da Al Qaeda, hoje controlada pelo egípcio Ayman al Zawahiri.

As informações sobre esse treinamento foram obtidas em cartas encontradas no complexo de Abbottabad, no Paquistão, onde Osama foi morto em uma operação das forças especiais dos EUA. Hamza é um dos 20 filhos que o terrorista teve ao longo da sua vida.

Em 2008, quando Hamza divulgou um poema pedindo a “destruição da América, Reino Unido, França e Dinamarca”, um deputado britânico chamou o filho de Osama de “príncipe herdeiro do terrorismo”.