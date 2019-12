Mesmo com a maior produção na safra 2019/20, os preços dos etanóis anidro e hidratado subiram. Segundo pesquisadores do Cepea, com volumes recordes a cada mês, o consumo foi se fortalecendo ao longo de toda a temporada, influenciado pela vantagem do biocombustível frente à gasolina C nas bombas. Tomando-se como base os Indicadores CEPEA/ESALQ mensais do etanol hidratado, a média foi de R$ 1,7528/litro na safra 2019/20 (até novembro), contra R$ 1,70/litro em igual período da temporada anterior, aumento real de 3,13% (valores deflacionados pelo IGP-M de novembro/19). No mesmo comparativo, o etanol anidro teve média de R$ 1,9225/litro, acréscimo de 2,17%, em termos reais. Quanto à produção, do início de abril até 30 de novembro, foram produzidos 31,7 bilhões de litros de etanol (de hidratado e anidro), 8,6% acima do volume do mesmo período da safra anterior, de acordo com a Unica.

Fonte: Cepea