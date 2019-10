Cerca de 56% das rodovias pavimentadas no Paraná contam com algum tipo de problema estrutural. São falhas na sinalização, pavimentação e geometria das vias, que inclui a falta de acostamentos. Nos trechos não pedagiados, o cenário é ainda mais precário – 78% das rodovias têm falhas. Se analisada a situação em todo Brasil, 59% das estradas são consideradas regulares, ruins ou péssimas.

Os dados fazem parte da Pesquisa CNT de Rodovias 2019, da Confederação Nacional do Transporte, que avalia toda a malha federal pavimentada e os principais trechos estaduais, também pavimentados. Para o coordenador de estatística e pesquisa da CNT, Jefferson Cristiano, a falta de investimentos públicos em infraestrutura é uma das principais falhas.

No Paraná no quesito pavimento, as rodovias apresentaram problemas em 52% da extensão avaliada, outros 48% têm condição satisfatória. Sobre sinalização, 51% da extensão é considerada regular, ruim ou péssima, contra 49% ótima ou boa.

Em relação à geometria da via, quase 83% da extensão tem problemas, com destaque para 34% com condições péssimas. O coordenador, ainda, explica que cada um dos requisitos analisa problemas específicos das vias.

O levantamento fez uma análise de pontos críticos e identificou 797 no Brasil, sendo 130 erosões na pista, 26 quedas de barreira, duas pontes caídas e mais de 630 trechos com buracos grandes. A estimativa atual é de que, para recuperar as rodovias no Brasil, com ações emergenciais, de manutenção e de reconstrução, são necessários R$ 38,60 bilhões, valor acima do total de recursos autorizados pelo governo federal para infraestrutura rodoviária em 2019: R$ 7,57 bilhões. Desse valor, foram investidos R$ 4,78 bilhões até setembro (63,2%).