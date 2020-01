Estudantes de Direito da PUCPR Londrina participam de competição em Portugal

Duas equipes do curso de Direito (Londrina) participaram do I Moot Court Competition de Direito Público na Universidade do Minho, em Braga (Portugal). O evento aconteceu entre os dias 20 e 23 de janeiro e foi a primeira experiência internacional das estudantes.

Participaram do evento Isabella Faustino Neves, Maria Fernanda Mendes Jacob, Bianca Gomes de Camargo (equipe 1); Maria Sonego Rezende, Letícia Santiago e Vitoria Cristina Correa (equipe 2).

A delegação contou ainda com a presença do egresso e coach do grupo, Gabriel Viezzi Pier, e da professora e coordenadora do Curso de Direito, Patricia Eliane da Rosa Sardeto.