Mais de 110 talentosos engenheiros de software de 14 países se reuniram em Coventry para as finais do Desafio Jaguar Land Rover 4×4 nas Escolas.

Os brilhantes engenheiros, com idade entre 13 e 19 anos, usaram codificação de softwares para programar miniaturas de veículos com tração nas quatro rodas, desenhados e construídos para uma competição de dois dias na Universidade de Warwick. Os veículos acompanharam um percurso exigente com o Range Rover Evoque, replicando os desafios off-road enfrentados por um veículo todo-terreno de tamanho normal.

Ao todo foram 19 categorias nas quais os alunos foram avaliados, incluindo Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, Mehor Uso de Social Media, Marketing, entre outras. A equipe brasileira Fast Wings foi a vencedora da categoria Sustentabilidade.

Os componentes da equipe Fast Wings são alunos do Colégio Estadual CIEP 488 Ezequiel Freire, de Itatiaia, e foram os vencedores da etapa brasileira – garantindo a vaga para a final em Coventry. Desde a abertura da fábrica em Itatiaia, em 2016, as equipes brasileiras que participam do desafio sempre conquistam boas posições. No último Desafio, duas equipes brasileiras venceram as categorias “Melhor Uso das Redes Sociais” e “Desafio de Reboque”.

Desafio Jaguar Land Rover 4×4 nas Escolas

As equipes foram solicitadas a otimizar um conjunto existente de códigos para que um modelo SUV pudesse seguir um percurso pré-definido no menor tempo possível. Eles foram pontuados no desempenho de pista e também apresentaram seu trabalho e conhecimento de design de veículo e engenharia para um painel de juízes.

A Jaguar Land Rover está enfrentando diversas mudanças para desenvolver os carros do futuro. Para continuar desenvolvendo tecnologia para carros autônomos, conectados e elétricos, a empresa britânica irá lançar o Digital Skills Apprenticeship, programa para atrair os mais brilhantes jovens engenheiros com habilidades digitais.