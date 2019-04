Bombeiros em Paris disseram que salvaram a estrutura principal da catedral de Notre-Dame do colapso. Um incêndio de grandes proporções consumiu parte do monumento da cidade, incluindo o telhado, nesta segunda-feira (15).

“Agora acreditamos que as duas torres de Notre-Dame foram salvas”, disse o chefe dos bombeiros de Paris, Jean-Claude Gallet, a repórteres. “Consideramos agora que a estrutura principal da Notre-Dame foi salva e preservada.”

Em pronunciamento, o presidente Emmanuel Macron disse que “o pior foi evitado”, e que “juntos, vamos reconstruir Notre-Dame”. Ele acrescentou que uma campanha internacional de arrecadação de fundos será lançada.

“O que aconteceu nesta noite é obviamente um drama terrível. [Os serviços de emergência lutaram contra o fogo] com extrema coragem, profissionalismo e determinação. Gostaria de agradecê-los por toda a nação. Esta é a nossa história, e ela está queimando”, afirmou Macron.

As chamas que começaram no início da noite (18h50, no horário de Brasília), irromperam rapidamente no teto da catedral centenária e derrubaram a flecha da Notre-Dame, uma torre fina, que ficava no meio da catedral, seguido rapidamente por todo o telhado.

Enquanto queimava à noite, os bombeiros lutavam para impedir que uma das torres do sino desmoronasse. Um bombeiro ficou gravemente ferido, a única vítima relatada.

Ainda há o risco de que algumas das estruturas internas entrem em colapso, e os bombeiros devem trabalhar durante a noite para resfriar estas partes.

Bombeiros tinham de lidar com fumaça e gotas de chumbo derretido para salvar obras de arte e relíquias abrigadas na catedral. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que algumas das muitas obras de arte que estavam foram retiradas e colocadas em um local seguro.

O serviço de Segurança Civil da França, possivelmente respondendo à sugestão do presidente norte-americano Donald Trump de que os bombeiros “ajam rapidamente” e empreguem tanques de transporte de água, disse que isso não era uma opção, pois poderia destruir todo o edifício.

O Vaticano disse que o incêndio no “símbolo do cristianismo na França e no mundo” causou choque e tristeza e afirmou estar rezando pelos bombeiros.

A catedral é um ponto focal para os católicos romanos franceses que, como cristãos em todo o mundo, celebram a Semana Santa, marcando a morte e a ressurreição de Jesus. O arcebispo de Paris convocou todos os padres em Paris a tocar os sinos das igrejas como um gesto de solidariedade.

A catedral estava em reformas. Na última sexta-feira (12), 16 estátuas de bronze que adornam os telhados da Notre-Dame foram retiradas para restauração. De acordo com os bombeiros, o incêndio está “potencialmente relacionado” às obras na edificação. A jornada da equipe que trabalha na reforma acabou às 17h, no horário local, quase duas horas antes do início do incêndio.