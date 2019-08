O especialista em marketing Peter Kronstrøm será o convidado especial da próxima edição do Estrela ADVB – evento realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB-PR), que promove um bate-papo sobre diversos temas pertinentes ao mundo dos negócios. Na ocasião, Kronstrøm falará sobre o Novo Consumidor: cenários futuros para vendas e marketing. O encontro acontece no dia 20 de agosto, às 8h, no Hard Rock Café.

O dinamarquês tem uma ampla experiência em gerenciamento de transição, cultura organizacional, comportamento do consumidor, desenvolvimento de negócios e estudos de futuros aplicados. Peter Kronstrøm também é fundador do Future Lounge, tem MBA Internacional e é membro do conselho consultivo do Centro Geral de Consulados e Inovação da Dinamarca em São Paulo, tendo trabalhado profissionalmente na Europa, Estados Unidos, América do Sul e Austrália.

Os convites para o Estrela ADVB podem ser adquiridos na ADVB-PR ou no local do evento. O valor é de R$120, com descontos para associados. Mais informações pelo telefone (41) 3085-3124, whatsapp (41) 99128-9113 ou e-mail: secretaria@advbpr.com.br.