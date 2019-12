Dirigido por Clint Eastwood, O Caso Richard Jewell transpõe ao cinema uma história tirada da vida real. Excelente estreia desta quinta, 2 de janeiro. Com Paul Walter Hauser no papel título, o filme está no Globo de Ouro com indicação de melhor atriz (drama) para Kathy Bates, que interpreta a mãe de Richard.

Richard é um simplório segurança civil que salvou centenas de pessoas da morte ao alertar a presença de uma bomba durante um show, nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Mas, com sensacionalismo da imprensa, o herói acaba acusado pelo FBI de ter, ele mesmo, colocado a bomba.

Os diálogos de acusado com seu advogado, vivido por Sam Rockwell, ao confrontar os métodos do FBI, são os melhores momentos do filme. O defensor é um dos poucos que acredita na inocência do cliente e ainda dá uns toques de humor – o que é impossível imaginar se fosse no pós-ataque às Torres Gêmeas.

Mas o enredo não ultrapassa a história de 1996. Fica no confronto de personagens do bem versus os do mal. Entretanto, esmiuça o conluio de jornalistas ambiciosos com policiais arrogantes e vaidosos. E faz rápida visita crítica ao arsenal doméstico, tão caro aos anseios de alguns Estados americanos, como a Geórgia.

Clint Eastwood pode não alcançar o mesmo sucesso popular de A Mula, sobre a vida de outro herói anônimo, mas esse novo filme mantém a virtude do anterior: não há rasgos de vaidade do diretor, que reserva aos personagens, carismáticos ou não, todo o brilho da história.