Evento que ocorre no dia 03 de maio conta, ainda, com apresentação dos artistas Marcel Dettmann, Blancah, Renato Ratier e mais; ingressos estão à venda a partir de R$ 110

O Warung Beach Club será palco de uma estreia muito aguardada pelo público: o DJ alemão Boris Brejcha vem ao Templo, em Itajaí (SC), para apresentar o High-Tech Minimal – seu próprio gênero musical, baseado em uma base de baixo com elementos de percussão de condução e efeitos sonoros inesperados – e grandes hits das pistas mundiais.

A festa tem um motivo especial para os amantes de música eletrônica, já que é a primeira vez que o Boris Brejcha comanda as pickups do Club com a mistura de minimal e eletro, originalidade, melodias longas e grandes reviravoltas. Além de Brejcha, outro artista será destaque no line up desta noite, Marcel Dettmann. O alemão, que desenvolveu sua paixão pela música ainda muito novo, atualmente é um dos DJs mais influentes do techno contemporâneo com a sua própria gravadora, MDR (Marcel Dettmann Records).

Os artistas nacionais também irão marcar presença nessa noite. Renato Ratier, Blancah, Gromma, Du Serena, Mandi e o primeiro residente do Warung Beach Club, Leozinho. Os ingressos do 4º lote estão à venda a partir de R$ 110 no site do Warung Beach Club, nos pontos oficiais localizados no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas ticketeiras Blueticket, EventBrite e, também, na Warung Store (Balneário Shopping).

Sobre o Warung Beach Club

Inaugurado em 2002, o Warung Beach Club surgiu como uma nova e imponente opção de entretenimento e lazer de qualidade para Santa Catarina e todo o Sul do Brasil. Logo virou referência também no cenário internacional. O clube foi construído de frente para o mar, na paradisíaca Praia Brava de Itajaí, uma das regiões mais descoladas do litoral catarinense.

Além do nome, a decoração temática e o projeto possuem um forte elo com o visual das ilhas da Indonésia. A partir da varanda principal do mezanino, tem-se uma vista privilegiada de toda a Praia Brava e o vizinho Balneário Camboriú. Todos os anos, milhares de turistas e veranistas de todo o país e vindos de todos os cantos do mundo, encontram na Praia Brava um paraíso preservado, com praia e mar limpos, sendo toda a região fortemente voltada para o turismo. O clube traz muito mais que música eletrônica, faz a combinação perfeita e harmônica entre música, integração com a natureza e a sinergia do público com DJs e produtores internacionais que são trazidos pelo clube periodicamente. Uma noite no Warung Beach Club nunca é igual à outra. Por isso, todas são especiais.

