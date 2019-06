O frio vai chegando de mansinho este ano no Sul. Na verdade, as temperaturas médias do outono ficaram acima do normal até agora. O problema foram as perdas com chuvas em algumas lavouras do Paraná e a menor produtividade em geral que frustrou os produtores. Com isso, foram consumidos os estoques de Feijões, do ano passado, da variedade Dama e que estavam em mãos de produtores capitalizados por até R$ 150. Agora os que estão colhendo e vendendo têm encontrado mercado comprador e com disposição de pagar até R$ 170 com prazo curto. O Feijão-preto segue com poucos vendedores que já conseguiram até R$ 140 FOB produtor no Paraná.

Fonte: IBRAFE