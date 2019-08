A chuva abaixo da média verificada desde junho em Santa Catarina provoca estiagem por quase todo o Estado. O boletim hidrológico divulgado nesta quarta-feira, 28, pela Epagri/Ciram aponta situação mais crítica nos municípios de Meleiro, Otacílio Costa, Palhoça, Alfredo Wagner, Blumenau, Chapadão do Lageado, Taió, São João Batista, São Martinho, São Carlos,Tangará, Concórdia, Camboriú e Rio Negrinho.

As regiões do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, e Alto Vale do Itajaí (em amarelo, laranja e vermelho no mapa) registraram os menores valores de chuva nos últimos 86 dias.

De acordo com a previsão do tempo da Epagri/Ciram, a última semana de agosto continua seca, sem previsão de chuva, o que deve contribuir para o quadro de estiagem.

Fonte: Epagri