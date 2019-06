Patrícia Vieira

A AD Clinic, marca paranaense com apenas cinco anos de funcionamento, se destaca pelo uso de tecnologia de ponta, produtos exclusivos e qualificação profissional. Com cinco unidades próprias, está presente no Paraná, Santa Catarina e iniciando as atividades em São Paulo. Após passar por um projeto de reestruturação abriu sistema de franquias e espera chegar a 50 unidades nos próximos meses.

Entre os serviços mais procurados na clínica, que investe no conceito ‘Tempo de Beleza’, estão: harmonização facial, botox, preenchimento, depilação a laser e tratamentos corporais como lipo sem cortes e massagens. Também faz sucesso o programa de emagrecimento com método exclusivo.

DI&C: Quais os principais procedimentos e tratamentos oferecidos na AD Clinic?

Nunes: Os serviços mais procurados são: harmonização facial (trabalha as imperfeições da face como um todo), botox, preenchimento, depilação a laser e tratamentos corporais como lipo sem cortes, massagens, etc.

DI&C: Além dos tratamentos faciais e corporais um dos destaques é o programa de emagrecimento com método exclusivo. Como funciona o programa?

Nunes: O programa de emagrecimento conta com a associação dos nossos protocolos corporais com uma metodologia exclusiva, associado a uma nutricionista, fitoterápicos é uma equipe altamente treinada e qualificada para entregar o melhor resultado a nossas clientes. Temos 2 programas, o de 30 dias, aonde a cliente elimina até 8 kg no mês e o programa de 60 dias aonde a cliente elimina até 15 kg.

DI&C: A AD Clinic traz em seu DNA a proposta de um novo conceito, denominado Tempo Beleza. Como funciona?

Nunes: É um tempo especial de tratamento, relaxamento e cuidados com o corpo. Entendemos que era a hora de oferecer uma experiência para os nossos clientes, para que eles se sintam cuidados desde o momento que entram até quando saem da clínica. Isso vai além do tratamento estético contratado, já que nossa ideia é criar um tempo especial. É esse cuidado “de dentro para fora” que chamamos de Tempo Beleza

DI&C: Recentemente a AD Clinic passou por um processo de reestruturação da marca resultando no projeto de franquias. Como funciona o sistema de franchising da marca? Qual o investimento para abrir uma unidade da marca?

Nunes: Para ser um franqueado, é preciso ter um perfil empreendedor, gostar de trabalhar com a beleza e bem-estar das pessoas. Com um investimento financeiro a partir de R$ 250 mil, o franqueado pode ter a melhor clínica de beleza para administrar em sua cidade.

DI&C: Quantas unidades a AD Clinic possui atualmente?

Nunes: Atualmente, a marca, que possui cinco unidades próprias, está presente no Paraná, Santa Catarina e iniciando as atividades em São Paulo. Ao todo em funcionamento são cinco unidades administradas pelo fundador, uma franquia em funcionamento e 10 em fase de abertura, já com contratos assinados. Camboriú, em Santa Catarina; Curitiba, no bairro Mercês, e São José dos Pinhais serão as novas inaugurações nos próximos dois meses. Cascavel e Campo Largo, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina, inauguram na sequência. As demais estão em negociação para abertura.

DI&C: Quais os diferenciais da AD Clinic em um mercado cada vez mais concorrido?

Nunes: Equipe multidisciplinar, agendamento online, avaliações personalizadas, equipamentos de última geração, processos padronizados e protocolos exclusivos.

DI&C: Qual a infraestrutura disponível na clínica?

Nunes: A infraestrutura: contamos com um ambiente mais tranquilo, aconchegante aonde a cliente se sinta no melhor lugar possível. Utilizamos dentro da clínica a sublimação dos sentidos, aonde temos um som ambiente e tranquilo, um cheiro específico de nossas unidades, um carinho especial com almofadas relaxantes para a cliente ficar à vontade na recepção e luzes mais relaxantes nas salas.

DI&C: O Brasil enfrentou uma séria crise econômica nos últimos anos, que atingiu os mais diversos segmentos, período em que a AD Clinic apresentou um expressivo crescimento, passando de uma para 15 unidades. Podemos afirmar que não existe crise no mercado da beleza?

Nunes: O mercado de beleza, segundo a empresa internacional de pesquisas Euromonitor, tem como perspectiva um crescimento acumulado de 14,3% no período de 2015 a 2020, algo em torno de 2,7% ao ano. Assim, a previsão de faturamento para 2020 do setor pode ultrapassar a marca de 115 bilhões de reais. “O segmento de beleza acaba sofrendo menos com as crises econômicas, principalmente por conta das datas sazonais ou consumo por impulso. É um mercado que cresce relativamente bem e gera muitas inovações em tratamentos aliados às tecnologias”, avalia Rodrigo.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento da marca em 2019?

Nunes: Nossa expectativa é que cada unidade venda 200 mil por mês.

DI&C: Quais os principais projetos da AD Clinic para os próximos anos?

Nunes: Para os próximos 12 meses o objetivo é estar com 50 franquias estruturadas em operação e planejando novas ações com foco em lojas nos shoppings.

Perfil

Fundação: 2014

Área de atuação:

Estética – beleza como um todo:

feminina, masculina, facial e corporal.

Local de atuação:

Atualmente, a marca está presente no Paraná, Santa Catarina e iniciando as atividades em São Paulo.

Localização: Curitiba (PR)

Proprietários ou acionistas:

Proprietário Rodrigo Nunes

Funcionários:

100 pessoas

Projeção de crescimento para 2019: fechar o ano com 50 unidades

História

Com apenas cinco anos de funcionamento, a AD Clinic se destacou pelo uso de tecnologia de ponta, produtos exclusivos e qualificação profissional. Hoje, o centro estético garante os melhores resultados para diversos tratamentos corporais e faciais. A AD Clinic oferece, ainda, tratamentos estéticos, massagens relaxantes como a de pedras quentes, que alivia as tensões, combate a hiperatividade e traz sensação de prazer pelo calor. Uma marca que oferece profissionais com grande conhecimento nas diversas e mais avançadas técnicas de procedimentos estéticos do mundo, em um time que conta com biomédicas, esteticistas, massoterapeuta, fisioterapeuta e nutricionista.