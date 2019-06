O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou há pouco (13) o investimento de 26.963.670,76 para benefícios à população de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As obras contemplam a duplicação da Avenida Rui Barbosa, umas das mais importantes do município, a pavimentação de vias no bairro Guatupê, a retomada das obras da trincheira Marechal Hermes, além da aquisição de um veículo.

Os recursos são provenientes do Plano de Apoio do Desenvolvimento dos Municípios (PAM), do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.

“O que estamos fazendo é um grande projeto de infraestrutura para a Região Metropolitana de Curitiba. Isso deixou de acontecer nos últimos anos. São obras que vão impactar, transformar a vida das pessoas”, disse o governador. “Fiz questão que a primeira grande obra da Região Metropolitana fosse anunciada aqui em São José”, acrescentou Ratinho Junior, que viveu por 11 anos no município durante a juventude.

O pacote da Avenida Rui Barbosa contempla a revitalização completa da via, com a construção de uma ponte com 30 metros de extensão sobre o Rio Pequeno, além de pavimentação e recape de ruas movimentadas que cruzam a via.

A intervenção custará R$ 23.160.210,15, com contrapartida municipal de R$ 1.914.670,76. “Um dos pontos é o estrangulamento na BR-277 com a Avenida Rui Barbosa, uma obra muito importante e que precisava ser feita. Vai resolver um problema muito sério de trânsito, diminuir o número de acidentes naquela região”, disse o governador.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, essa intervenção vai resolver um grande gargalo do município e ajudar no desenvolvimento. “São essas obras estruturantes que mudam a vida das pessoas”, afirmou.

Além disso, o Governo do Estado liberou mais 3.754.460,61 para a pavimentação asfáltica em uma área de 12.293,27 m2, com drenagem de águas pluviais, meio-fio, com sarjeta, urbanização e paisagismo de calçadas e sinalização viária no bairro Guatupê, um dos mais populosos da cidade. Outros R$ 49 mil são para a compra de um veículo que servirá à administração pública.

“São obras que a população de São José dos Pinhais tanto sonhava. Essa parceria com o governo estadual é muito importante, faz com que as promessas saiam do papel”, destacou Toninho Fenelon, prefeito de São José dos Pinhais.

Marcaram presença na cerimônia o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, o diretor-presidente da Comec, Gilson Santos, o vice-prefeito de São José dos Pinhais, Thiago Buhrer, presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Professor Assis, presidente da Assomec e prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wosniak, os deputados estaduais Chico Buhrer e Ricardo Arruda. Além de vereadores e lideranças da cidade.