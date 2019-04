O governador em exercício Darci Piana afirmou nesta terça-feira (12), na posse do novo presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), que o Governo enxugou a máquina pública para potencializar os investimentos nos municípios nos próximos anos. Segundo ele, o Estado busca soluções para ajudar as prefeituras a resolver problemas de desemprego, educação e saúde enquanto o País discute o redesenho do pacto federativo, que pode inverter a lógica de distribuição de recursos para aumentar os repasses para as administrações municipais.

Piana defendeu que as medidas adotadas resultaram na economia de R$ 80,3 milhões apenas no primeiro trimestre e que a redução do custo do Estado dará mais agilidade nas demandas das prefeituras e associações que congregam os municípios. “Essa reestruturação vai gerar mais caixa e ajudar os municípios. Os maiores problemas acontecem justamente na base, então temos direcionado o trabalho para ajudar a resolver na base”, afirmou. “Grande parte dos recursos são canalizados para o Governo Federal e Estado e municípios vão buscar com pires. Essa lógica precisa ser invertida”.

Segundo o governador em exercício, o Brasil precisa encontrar um caminho transitório e com muito diálogo para resolver essa equação fiscal. “Sabemos das dificuldades dos municípios e vamos enfrentar juntos essa questão. O Governo do Estado vai dar a sua parcela para o engrandecimento dos municípios do Paraná. Por isso temos que fazer a redistribuição, para reforçar as estruturas dos municípios e impedir o empobrecimento das cidades, problemas sociais e evasão da sua população produtiva”, completou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, destacou que o País precisa avançar em reformas (tributária, previdenciária e federativa) e que o Governo do Paraná não tem medo de enfrentar as dificuldades para reorganizar o Estado. “Se não tivermos uma agenda muito clara para onde queremos ir, não vamos avançar. Isso se faz de forma conjunta: prefeitos, Assembleia, Congresso Nacional e Poder Executivo”, afirmou. Ele disse que de cada R$ 10, R$ 6 são da União, R$ 2,50 do Estado e R$ 1,50 do município. “Não tem lógica esse sistema, é muito amarrado. Precisamos de uma reforma sincera para avançar em políticas públicas”.

Darci Piana e Guto Silva destacaram na cerimônia que ocorreu na Assembleia Legislativa do Paraná que o governador Carlos Massa Ratinho Junior está na China buscando investimentos para os setores ferroviário e portuário, o que pode dar ainda mais dinâmica aos municípios paranaenses.