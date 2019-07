A Klabin fez o projeto executivo da obra na estrada que liga Imbaú a Reserva, na região central do Estado. Nesta terça-feira (2), representantes da empresa entregaram o projeto ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante reunião no Palácio Iguaçu. O investimento de R$ 560 mil no desenho do novo traçado da PR-160 e de toda a estrutura necessária permite que a obra seja licitada ainda neste ano, depois das análises ambientais e desapropriações necessárias.

Depois de concluída, a estrada vai retirar o fluxo diário de quase mil caminhões dos dois municípios, facilitar o escoamento da produção das novas plantas da Klabin e a ligação entre o Norte e o Sul do Paraná.

“O Estado é moroso por causa dos prazos das licitações. A Klabin, atendendo a um pedido dos prefeitos da região, nos fez a doação do projeto executivo de uma obra que há mais de 40 anos a população espera. Isso vai encurtar a ligação dos dois municípios com uma estrada moderna, o que vai melhorar a logística e a segurança no trânsito, além de facilitar a vida da população”, afirmou Ratinho Junior.

O governador disse que historicamente a Klabin tem ajudado o Paraná a se desenvolver com foco na geração de emprego, incremento das receitas públicas e readequação da infraestrutura. Ele também mencionou o investimento de R$ 9,1 bilhões na expansão das operações da empresa em Ortigueira, anunciado em abril.

O diretor florestal da Klabin, José Totti, comemorou a nova empreitada em conjunto com o governo estadual. “Temos diversas parcerias relacionadas à infraestrutura regional. Em 2016 fizemos o maior investimento privado do Paraná e agora um aporte ainda maior, isso gera muito trânsito pesado. Para que toda essa estrutura possa fluir adequadamente há necessidade de obras de como essa”, disse.

Segundo Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística, o projeto permite “economia” de cerca de um ano de tempo na execução de toda a obra. “Nós podemos dar muito em breve as ordens de serviço, iniciar as tratativas da licitação. A estrada liga dois importantes municípios e a população reivindica essa melhoria há muitos anos”, disse Alex. Ele citou o empenho dos prefeitos da região e da direção da Klabin nesse projeto.